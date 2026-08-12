Deux grands excès de vitesse à St-Alexandre

Le lundi 11 août, vers 17h30, sur la route 289 au km 76 à St-Alexandre-de-Kamouraska, les policiers ont intercepté un véhicule circulant à 161 km/h, dans cette zone de 90 km/h. Le conducteur, âgé de 56 ans et résident de Pohénégamook, a reçu un constat d’infraction au montant de 1468$, en plus de 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.

Le jour, vers 18h30 au km 75 de la route 289, un véhicule a été intercepté circulant à 140 km/h. Le conducteur, âgé de 58 ans et résident de Saint-Antonin, s’est vu remettre un constat d’infraction au montant de 872$, en plus de 10 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.