Kamouraska élimine les champions en titre de la Ligue Puribec

Les champions des dernières séries ne pourront répéter leur exploit de 2025 puisque le Bérubé GM s’est incliné quatre à trois face aux Industries Desjardins du Kamouraska, subissant ainsi l’élimination, le mardi 11 aout dernier à Trois-Pistoles.

Les visiteurs se sont rapidement imposés, prenant une avance de 2 à 0 en première manche sur le simple de Jérémie Maillé-Bizier et l’optionnel de Cédric Lizotte.

En troisième manche, le Bérubé GM a montré des dents, plaçant trois coureurs sur les sentiers après deux retraits, et Jacob April a frappé un simple opportun pour créer l’égalité 2 à 2.

Le pointage est demeuré inchangé jusqu’en sixième manche, alors que Jacob April a continué sur la même lancée, frappant un coup de circuit en solo qui donnait les devants aux siens, 3 à 2.

Le match était loin d’être dans la poche puisqu’en début de septième manche, les Industries Desjardins ont profité des doubles de Thomy Lévesque et Émilien Plouffe pour créer l’égalité avant de voir Jérémie Maillé-Bizier réussir un double pour produire le point de la victoire.

Martin Bossé, qui a lancé la dernière manche sans rien accorder, enregistre la victoire. Pour sa part, le partant Jérémie Maillé-Bizier a œuvré pendant six manches, concédant trois points sur trois coups sûrs.

Pour le Bérubé GM, la défaite est allée à la fiche du releveur Xavier McNicoll Belzile, qui a permis deux points sur quatre coups sûrs en deux manches sur la butte. Le partant Enrico Roy a lancé les cinq premières manches, accordant deux points sur deux coups sûrs.

En attaque, Jérémie Maillé-Bizier a été le meilleur avec deux coups sûrs et deux points produits. Dans le camp adverse, Jacob April a connu tout un match avec deux coups sûrs, dont un circuit, et trois points produits.

Kamouraska remporte ainsi la série quart-de-finale en quatre parties. L’équipe devra attendre le résultat du match ultime entre Témiscouata et Rimouski pour connaître son prochain adversaire.