Deux Marcellois sous les honneurs

Le 23 mai dernier, au Collège de Lévis, a eu lieu une prestigieuse cérémonie où deux résidents de Saint-Marcel, Jocelyn Dancause et Annabelle St-Hilaire, ont reçu la médaille du Lieutenant-Gouverneur.

Cette médaille récompense d’une part les personnes de 65 ans et plus qui contribuent au mieux-être de leur milieu par leur engagement bénévole soutenu, ce qui est le cas de Jocelyn Dancause qui est, entre autres, trésorier bénévole de plusieurs organismes : comité des loisirs, club des aînés, groupe Vie Amitié Partage et Journal communautaire Coup d’Oeil.

Annabelle St-Hilaire a quant à elle reçu la médaille du Lieutenant-Gouverneur pour la jeunesse, de couleur bronze, qui récompense des étudiants qui mettent les efforts nécessaires à la réussite de leur programme scolaire, qui démontrent un engagement social soutenu et qui présentent une attitude inspirante et un rayonnement positif. Ce prix s’ajoute à ceux qu’elle a reçu par la suite au Gala Méritas de l’École secondaire de La Rencontre du 3 juin dernier, où elle est montée à trois reprises sur scène pour un des prix Mérite pour la 4e secondaire, qui récompense l’excellence des résultats scolaires, les efforts constants et l’attitude positive, sans oublier le prix de la Société Saint-Jean-Baptiste de son niveau, pour la qualité de son français écrit.