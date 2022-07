Les secrets du tapis lacé

Dans le cadre de l’exposition Écolo : la récupération au fil du temps, une démonstration et une activité de création de tapis lacés se tiendront le 7 août à 14 h au Musée de la mémoire vivante.

La technique du tapis lacé réalisé au moyen d’un cadre de bois clouté, de corde et de guenilles était maîtrisée par la majorité des femmes jusqu’au milieu du siècle dernier. Ce savoir-faire traditionnel, qui se transmettait d’une génération à l’autre, permettait d’avoir de bons tapis réalisés avec des tissus récupérés et coupés en lanières étroites.

Nous vous invitons à venir apprendre gratuitement au Musée cette technique ancestrale. Vous assisterez à une démonstration et participerez à une activité pour appliquer les trucs et conseils pour construire un cadre, tailler la guenille et lacer un tapis.

Nous vous prions de nous faire part de votre présence à l’activité soit par courriel info@memoirevivante, par téléphone 418 358-0518 ou par Messenger. Si vous possédez le matériel requis (la guenille, les ciseaux, un cadre), apportez-le pour apprendre sur place à créer votre tapis.

Puisque ce sera le 1er dimanche du mois d’août, la visite du Musée sera gratuite pour tous, toute la journée, de 9 h à 18 h.