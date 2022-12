Du 26 et 27 novembre se déroulait la compétition Invitation Trois-Pistoles. Élodye Chouinard a obtenu un ruban or dans la catégorie Star 2 et Alice Martel a pris le troisième rang, donc remporte une médaille de bronze dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans.

Source : CPA Saint-Jean-Port-Joli