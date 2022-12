Que des victoires pour nos équipes locales

Les équipes de La Pocatière, Saint-Pascal et Saint-Jean-Port-Joli ont remporté leurs parties la fin de semaine dernière dans les circuits respectifs.

Dans le Circuit Sénior KRTB, les Seigneurs de La Pocatière ont remporté leur partie contre le Transcontinental par la marque de 6 à 1. Ce match disputé à La Pocatière devant 380 personnes vendredi soir fut à sens unique pour les locaux qui ont pris l’avance 3 à 0 dans les six premières minutes du match. Deux autres buts en deuxième et un autre en troisième ont porté la marque à 6-0. Le Frontalier a finalement marqué son premier but du match en milieu de troisième pour faire 6-1, et ce fut la marque finale. Les Seigneurs ont dominé au chapitre des tirs au but, 50 à 29. Dans la défaite, Thomas Fontaine a tout de même été solide avec 44 arrêts sur 50 tirs. Aussi, après quatre matchs sans point, les partisans pocatois ont pu assister à l’éclosion d’Émile Lambert qui a épaté la galerie avec quatre mentions d’assistance qui lui ont valu la première étoile.

Lors du seul match disputé samedi soir, l’Impérial de Saint-Pascal avait un défi de taille devant lui, en affrontant les meneurs au classement à Saint-Cyprien. Isaak Caron a ouvert la marque pour les locaux en première période. En deuxième, deux buts d’Alexandre Laflamme en moins de quatre minutes ont fait tourner le match en faveur des visiteurs. En troisième, Nicholas Eagan-Dionne s’est emparé du sommet des buteurs de la ligue en donnant l’avance à l’Impérial 3-1. Cette victoire de l’Impérial, par la marque de 4 à 1, lui permet de se rapprocher à deux points de Saint-Cyprien au sommet du classement, avec un match en main.

Dans la Ligue de hockey Côte-Sud, toujours bons derniers au classement de la LHCS avant les rencontres de la fin de semaine, les Hunters de Saint-Prosper tentaient de remporter un premier match devant leurs partisans, eux qui n’ont qu’une victoire, sur la route, en cette saison inaugurale. Cette première victoire à domicile devra toutefois attendre puisque les Prospériens ont baissé pavillon 7-5 devant le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, le vendredi 2 décembre.

Comme l’indique le pointage final, l’offensive était à l’honneur de chaque côté, et cela s’est manifesté dès l’engagement initial alors que six buts ont été inscrits.

La deuxième période a été à l’avantage des Hunters qui ont repris les devants lors d’un avantage numérique. Hugo Hébert, avec son quatrième de la saison, redonnait ainsi les devants aux locaux à 2:47, puis Cédric Poulin redonnait une avance de deux buts aux Prospériens à 11:42.

Mathieu Bélanger, avec son quatrième de la saison à 14:55, a permis aux visiteurs de rétrécir l’écart à un but avant la fin de l’engagement, et la troisième a été entièrement à l’avantage du Pavage Jirico qui a inscrit trois buts sans réplique pour l’emporter. Zacharie Dumas à 5:59, Marc-Antoine Goulet à 10:13, et Nicolas Lamarre avec son deuxième du match et onzième de la saison en avantage numérique à 13:58, ont tour à tour cloué marqué pour les vainqueurs.