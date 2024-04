Deux prises record homologuées : Un chasseur qui sait chasser

Louis Turbide, directeur général du Placoteux et éditeur du magazine numérique 100% Chasse Pêche, a reçu tout un honneur récemment. Ce grand amateur de chasse a été l’objet d’un texte élogieux dans le Journal de Montréal, signé par le journaliste de renom Patrick Campeau.

« Il y a douzaine d’années de cela, je vous ai parlé du mastodonte que ce chasseur [Louis Turbide] avait déjoué. Un orignal âgé de neuf ans et demi, arborant une incroyable coiffe de 64,5 po d’envergure. Ce géant provenant des Hautes-Laurentides avait alors cumulé un pointage de 186 sur la prestigieuse échelle de Boone & Crockett. La même bête a récolté un pointage de 447 2/8 du côté du Safari Club International, et il s’est classé quatrième au monde dans la catégorie Eastern Canada Moose », écrit Patrick Campeau.

Qualifié de bon calleur par le journaliste, Louis réussit à attirer l’animal à trois reprises, les deux premières en demeurant au même endroit, et en émettant ce que M. Campeau qualifie d’« appel langoureux de femelle réceptive ». La troisième fois, il semble que Louis ait décidé de bouger, et de faire le plus de bruit possible, laissant croire à l’animal que sa douce prenait le large. « Complètement envoûtée, la bête coiffée d’un immense panache s’est approchée à 20 mètres de sa position. Louis a empoigné sa bonne vieille .30-06, et vous connaissez le reste de l’histoire », lit-on.

Amateur d’ours de grande taille, Louis Turbide a réussi, en juin 2020, à abattre un ours d’un impressionnant poids de 345 livres. Il est ainsi devenu le seul Québécois à avoir deux différentes espèces de gibier, récoltées au Québec, à figurer dans le grand livre des records B&C World’s Record Gallery. L’équipe du Placoteux tenait à le féliciter pour ces exploits.