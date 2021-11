Deux revers pour le Pavage Jirico

À Saint-Jean-Port-Joli, le Famili-Prix de Saint-Joseph a complètement dominé le Pavage Jirico et signé un gain sans équivoque de 9-0, au profit du gardien Pier-Olivier Doyon qui a signé le jeu blanc.

Olivier Lafontaine, à 10 h 4 en avantage numérique, et Alexandre Paré, à 19 h 43, ont donné les devants 2-0 au Famili-Prix qui a ajouté trois filets en deuxième, soit celui de Joé Boutin et deux de Marc-André Rousseau qui a été le meilleur des Beaucerons avec une soirée de quatre points (2-2-4).

Les visiteurs ont ajouté quatre autres filets lors du dernier engagement. Louis-Antoine Rochette à 2:13 et Antoine Fortin à 2 h 31 ont inscrit deux buts rapides en 18 secondes en début d’engagement, Jonathan Roy et Philippe Gendreau complétant la marque quelques minutes plus tard. Soulignons que le blanchissage est allé à la fiche de Pier-Olivier Doyon.