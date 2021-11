Trois points sur une possibilité de quatre pour l’Everest

Après plus de cinq heures d’autobus et deux heures d’action, la troupe de Bruno a remporté son premier match de la fin de semaine avec un gain de 5-1.

En 18 minutes de jeu en première période, l’Everest a touché la cible quatre fois : Alex Labbé (18e), Jacob Lavallée (11e but), Félix Riverin (9e but) et Zachary Lamontagne (3e but). Gatineau réplique à la fin de la période avec un but de Deyon House.