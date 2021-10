Deux voisins s’affrontent à la mairie de Saint-Gabriel-Lalemant

Dans ses priorités s’il est élu, il souhaite trouver des solutions pour qu’il y ait des terrains permettant de construire de nouvelles résidentes et continuer de rafraichir les bâtiments municipaux, tout en respectant la capacité de payer des citoyens. À la fin des années 1980, on comptait environ 1200 citoyens à Saint-Gabriel, nombre qui a pratiquement diminué de moitié en 40 ans. M. DesRosiers estime que Saint-Gabriel est un endroit où il fait bon vivre.

« On a la chance d’être près de deux centres, La Pocatière où il y a beaucoup d’ouvrage et Saint-Pascal où il y a beaucoup d’ouvrage également. On n’est pas une municipalité qui est chère en taxes, on n’a peu de dettes à long terme », ajoute M. DesRosiers.