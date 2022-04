La 2e édition de l’événement « Répare tes trucs » du Cégep de La Pocatière aura lieu le samedi 23 avril prochain de 10 h à 16 h à la bibliothèque François-Hertel. Cette activité est organisée par le Cégep, en partenariat avec le comité environnement Vert Tige, la Ville de La Pocatière et Co-éco, dans le cadre de la programmation du Jour de la terre 2022.

« Répare tes trucs » s’adresse à toute la population, qui est invitée à s’inscrire afin de faire réparer un appareil électrique ou un vêtement brisé. Une équipe de bénévoles, composée d’enseignants, de techniciens, d’étudiants en technologie du génie physique et d’une couturière, sera sur place pour diagnostiquer le bris et réparer, si possible, l’appareil ou le vêtement.

L’événement de 2019 a été un succès. L’équipe avait recueilli une cinquantaine d’appareils et avait été en mesure d’en réparer presque 65 %. La pandémie a provoqué l’annulation des éditions 2020 et 2021, mais l’organisation est maintenant fin prête pour l’édition 2022. Sa mission est de prolonger la durée de vie des objets, de mettre en valeur le savoir-faire des étudiants, et de développer les compétences des participants qui seront invités à prendre part à la réparation de leur objet en compagnie des bénévoles réparateurs, car la réparabilité, ça se partage, et ça s’apprend.

Voici quelques exemples d’objets acceptés : textiles (pantalons, manteaux, vestons, t-shirts, sacs, etc.) ; appareils électriques et électroniques (ordinateurs de bureau, ou ordinateurs portables — les mises à jour de logiciels ne font pas partie des réparations offertes lors de l’activité) ; appareils électriques de cuisine (robots culinaires, grille-pain, batteurs électriques, mini-fours, fours à micro-ondes, etc.) ; manettes de jeux vidéo, télécommandes, radios-réveils, drones, projecteurs, amplificateurs, lecteurs DVD, ventilateurs, déshumidificateurs, sableuses, lampes, sèche-cheveux, jouets, etc. Les téléphones cellulaires et les télévisions ne sont pas acceptés.