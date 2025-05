Développement économique La Pocatière orienté vers l’action

Réunis en assemblée générale récemment, les membres de Développement économique La Pocatière (DELP) ont pris connaissance d’un rapport d’activités 2024 où figurent plusieurs actions structurantes axées sur la croissance, l’accueil et la vitalité du milieu.

« Les projets en cours, notamment dans le secteur immobilier, nous confirment que l’on est sur la bonne voie, et que le meilleur est à venir », affirme Vincent Bérubé, président de DELP. « Nous avons continué à appliquer notre plan de match consistant à être à l’affût des moindres opportunités, dans le marché immobilier comme dans celui des services, tout en facilitant les liens entre promoteurs, ressources locales et besoins des partenaires. »

Au fil de la dernière année, l’organisme a notamment participé à l’implantation d’un service de garde en milieu communautaire, en collaboration avec le CPE La Farandole et la Résidence Hélène Lavoie, répondant à un besoin important pour les familles et les milieux de travail. Il a aussi poursuivi sa stratégie de prospection immobilière dans les secteurs industriel et résidentiel, grâce à l’expertise d’une ressource spécialisée.

En matière de rayonnement, DELP a piloté la réalisation d’un reportage économique publié dans La Presse en octobre, mettant en valeur l’écosystème local basé sur l’innovation, la recherche et les partenariats. Par ailleurs, plusieurs événements ont permis d’animer le territoire, dont le Marché public de la Grande-Anse et Sucré-Ris, toujours populaires, ainsi que les nouveautés Ma 4e s’anime! et la vente trottoir du Carrefour La Pocatière, qui ont connu une première édition couronnée de succès.

La vitalité étudiante a aussi fait l’objet d’un travail concerté. DELP a organisé des activités d’accueil destinées aux nouveaux arrivants du Cégep de La Pocatière et de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), en plus de collaborer avec les représentants des deux institutions pour renforcer l’image de La Pocatière comme ville étudiante.

À l’occasion de cette assemblée, les membres ont renouvelé le mandat de Catherine Miranda, conseillère à la location chez Gestion Sandalwood, et élu deux nouveaux administrateurs : Dave-Anthony Gaudreau, directeur adjoint des études et des services aux étudiants du Cégep de La Pocatière, et Charles Létang, copropriétaire de la boulangerie Du pain… C’est tout!

Le conseil d’administration est aussi composé de Mélissa Beaulieu, Émilie Dionne, Karine Mercier, Natacha Pelletier, ainsi que de Vincent Bérubé, Jean-François Pelletier et Vincent Bouchard. DELP a tenu à remercier chaleureusement les administrateurs sortants, Steve Gignac et David Fromentin, pour leur engagement et leur contribution au cours des dernières années.

