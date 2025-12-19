Développement touristique : Unir les forces du Bas-Saint-Laurent

Plus de 45 acteurs du milieu économique et touristique ont participé récemment, à Rivière-du-Loup, à un premier rendez-vous régional dédié au développement touristique du Bas-Saint-Laurent. L’initiative, menée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, visait à renforcer la cohésion, à favoriser les échanges, et à établir des priorités communes pour une région qui souhaite consolider sa position comme destination nature et affaires quatre saisons.

« Le développement touristique est un vaste travail d’équipe. L’esprit de collaboration fait partie de notre ADN au Bas-Saint-Laurent, et plusieurs projets collectifs sont en cours. Comment aller encore plus loin, coordonner nos efforts afin d’enrichir notre offre et la rendre toujours plus attrayante ? Les initiatives de développement touristique bonifient du même coup la vitalité de notre territoire. Tout le monde y gagne ! », déclare Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

La journée, animée par David Levesque d’Ambiance client, a permis de présenter les principaux chantiers porteurs de l’organisation : développement quatre saisons, structuration de l’offre vélo, accueil touristique, routes touristiques, promotion et marketing. Un portrait touristique et économique régional a également été livré par Marc-Antoine Désy, conseiller en analyse stratégique au ministère du Tourisme.

Un secteur important

Les données présentées ont mis en lumière le poids du secteur dans la région. Les dépenses touristiques atteignent 438 M$ annuellement, avec une moyenne de 214 $ par séjour, situant le Bas-Saint-Laurent au 17e rang au Québec.

Le taux d’occupation des hébergements a atteint 88 % en juillet et en août, signe d’une capacité maximale en haute saison. L’année a aussi été marquée par une hausse de 9 % du nombre d’unités d’hébergement, et de 26 % des revenus bruts, ainsi que par une croissance de 13 % hors saison, supérieure à la moyenne provinciale. La clientèle provient à 85 % du Québec, à 4 % de l’Ontario, à 4 % des provinces atlantiques, à 2,5 % de l’Europe, à 1 % des États-Unis, et à 4 % d’autres marchés.

À partir de ces constats, les participants ont discuté du potentiel d’augmenter les dépenses touristiques, de prolonger la durée des séjours, et d’accélérer le développement d’une offre véritablement quatre saisons.

L’après-midi a été consacré à trois ateliers portant sur les freins et les leviers dans les milieux locaux, la transition vers une offre quatre-saisons, et l’identification des priorités d’action à court et à moyen terme. Les propositions recueillies seront rassemblées et présentées aux participants à la fin janvier, afin d’alimenter les prochaines actions régionales.

Le secteur du tourisme au Bas-Saint-Laurent représente un pilier économique avec 500 entreprises, 5900 emplois, et plus de 438 M$ en retombées annuelles.