Devenez membre de la Fondation de l’hôpital en 2022

Voici l’occasion venue pour toute la population et les entreprises du Kamouraska et de ses environs de poser un geste significatif en guise de soutien à notre hôpital en devenant membre de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.

Chaque année, la Fondation relance sa campagne annuelle des membres afin de l’aider à poursuivre sa mission qui est de contribuer au maintien et au développement de la qualité des services de santé et des services sociaux par l’acquisition d’instruments spécialisés et d’équipements à la fine pointe de la technologie pour l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, les CHSLD et les CLSC du territoire de la MRC de Kamouraska. « La campagne annuelle de 2022 est destinée à l’achat de quatre lits muraux avec matelas pour la clientèle en obstétrique et aux soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima ainsi que deux saturomètres nocturnes permettant d’étudier les mouvements des battements cardiaques ainsi que l’oxygénation dans le sang durant le sommeil pour la clientèle en inhalothérapie. Le coût total de tous les projets visés par cette campagne des membres est de 11 289 $ », mentionne le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration.

La cotisation des membres est de 20 $ par personne ou de 75 $ par entreprise. Pour devenir membre, vous pouvez le faire directement en ligne sur le site Internet de la Fondation au www.fondationhndf.ca, en téléphonant au bureau : 418 856-7000 poste 7395 ou en vous procurant un formulaire d’adhésion à la réception de l’Hôpital.

Depuis plus de 35 ans, la Fondation est présente dans son milieu et a fait l’achat de nombreux équipements et a contribué à l’aménagement des aires de soins palliatifs et du service d’oncologie pour plus d’un million de dollars à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et les installations qui y sont rattachées. « Devenir membre, c’est prendre soin de son Kamouraska, c’est dire oui à des soins de santé et des services sociaux de qualité dans notre région », termine Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima