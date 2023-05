Diane Sénécal élue à la vice-présidence de la Commission de la citoyenneté du Bloc Québécois

À la suite du congrès de circonscription qui a eu lieu le 4 février à La Pocatière, ce sont quatre délégués de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup qui se sont rendus à Drummondville lors du Congrès national du Bloc Québécois, du 19 au 21 mai derniers.

Ils étaient accompagnés de leur député-parrain, Maxime Blanchette-Joncas, ainsi que des délégués de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques.

À cette occasion avait lieu l’élection des membres des diverses instances de l’organisation politique. Déjà très active dans le domaine de l’immigration, Diane Sénécal désirait ardemment se joindre à la Commission de la citoyenneté du Bloc Québécois pour y mettre son expertise à contribution.

« Je suis très honorée et touchée d’avoir été élue à la vice-présidence de la Commission de la citoyenneté. Je compte saisir l’opportunité de ce nouveau mandat afin de défendre les enjeux ayant trait à l’immigration et de sensibiliser la Commission à la réalité terrain de la région. On entend peu parler de ces enjeux, et, pourtant, ils sont bien présents au quotidien et méritent que l’on s’y attarde », a déclaré celle qui est également présidente de l’exécutif de circonscription de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup.

« Je suis très fier que Diane Sénécal ait été élue au poste de vice-présidente de la Commission de la citoyenneté du Bloc Québécois. Son parcours professionnel et sa connaissance des régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches feront d’elle une représentante terrain exceptionnelle. C’est un atout majeur que notre région soit représentée dans les instances nationales de notre parti », a soutenu Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques.

Le Congrès national se trouvant derrière eux, les membres de l’exécutif du Bloc Québécois de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup travaillent maintenant à l’élaboration de leurs activités à venir, et réfléchissent, entre autres, à la tenue d’assemblées populaires qui auront lieu un peu partout sur le territoire dans les mois et les années à venir, afin d’aller à la rencontre de la population, de l’écouter, et de discuter, en toute ouverture et en toute amitié, des préoccupations et des enjeux qui concernent les gens d’ici.

Source : Exécutif du Bloc Québécois de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup