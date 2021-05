Diplôme honorifique pour l’artiste Marie-Chloé Duval

Mme Marie-Chloé Duval, artiste visuelle, et M. Dave Boucher, biochimiste et biologiste, sont les récipiendaires du diplôme honorifique, pour les années 2019 et 2020.

Cette distinction est remise annuellement par le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, en partenariat avec Premier Tech, et rend hommage à une personne s’étant illustrée par sa passion, ses qualités humaines, son engagement dans le milieu et son implication exceptionnelle. Contexte pandémique oblige, les nouveaux récipiendaires ont reçu, de manière virtuelle, leur prestigieux diplôme remis par M. Bernard Bélanger, président du conseil de Premier Tech, et par M. Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

« Depuis toujours, Marie-Chloé et Dave font preuve d’une grande soif d’apprendre et d’une remarquable détermination dans l’atteinte de leurs objectifs professionnels. Leur formidable parcours nous enseigne qu’avec de la persévérance et de la patience, tout est possible. Ils sont tous deux une source d’inspiration pour nos élèves et notre personnel. Nous sommes fiers de célébrer leur talent et leur dynamisme », a souligné M. Déry.

Des valeurs chères à Premier Tech, M. Bernard Bélanger s’est réjoui de participer à nouveau à la démarche du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, et ce, afin de soutenir la détermination et l’excellence des gens d’ici. Selon M. Bélanger, les parcours de Mme Duval et de M. Boucher incarnent les valeurs et les ambitions mises de l’avant par la multinationale.

« Cette passion et cette soif de réussite se doivent d’être encouragées. Ainsi, c’est avec fierté et enthousiasme que Premier Tech s’unit au centre de services scolaire pour soutenir Mme Duval et M. Boucher dans leur démarche professionnelle. Souligner leur persévérance, leur dévouement et leur dynamisme est une façon concrète de stimuler le dépassement de soi auprès des jeunes de nos communautés. »

Artiste de renommée internationale, Marie-Chloé Duval a emprunté un chemin bien à elle pour percer dans le domaine des arts visuels. Initialement, la Pascalienne voulait devenir chercheuse en criminologie. Soulignons que Mme Duval a étudié à l’École primaire Monseigneur-Boucher, puis à l’École secondaire Chanoine-Beaudet. À la fin de ses études universitaires, elle s’est découvert une passion pour l’art visuel. La rédaction de son mémoire de thèse a sans doute été l’élément déclencheur qui l’a poussé à employer la photo, puis les pinceaux pour illustrer sa vision de l’être humain et de la société. Depuis 2016, elle se consacre entièrement à la peinture.