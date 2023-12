Don de produits do TERRA pour les organismes pour femmes

Une personne engagée dans l’amélioration des conditions de vie des femmes développait un partenariat avec le Centre Femmes La Jardilec et la maison d’aide et d’hébergement Le Havre des Femmes.

Ce partenariat était accompagné d’un don de produits et d’huile essentielle destinés à soutenir les femmes de la communauté. Dans le cadre de son engagement envers le bien-être communautaire, la représentante Do Terra Healing Hands, Julie Jean, a choisi de contribuer de manière significative en offrant une variété de produits et d’huile essentielle.

Ces produits ont été soigneusement sélectionnés pour apporter un soutien physique et émotionnel aux femmes, soulignant ainsi la résilience et le courage des femmes ayant bénéficié des services des deux organismes.

« Les bienfaits des huiles essentielles ne se limitent pas à la relaxation, mais touchent également des aspects importants de la santé et du bien-être », explique Mme Jean. Les produits seront distribués par le biais des organismes et seront accessibles aux femmes qui les fréquentent. Nous invitons la communauté à se joindre à nous pour célébrer cette initiative.

Source : Havre des femmes