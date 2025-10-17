Druides, fantômes et zombies à La Pocatière

Depuis quelques années, zombies, clowns, sorcières et autres créatures de l’imaginaire se donnent rendez-vous à La Pocatière en octobre. Tant et si bien que la fête semble y avoir élu domicile. La programmation de la 19e édition de l’événement confirme cette réputation, avec une série d’activités du 22 au 25 octobre, auxquelles s’ajoutent même des prolongations au-delà de la date officielle.

Organisée par la Ville de La Pocatière et ses partenaires sous le thème : L’Halloween à La Pocatière… détraque la Fête foraine !, cette grande fête automnale bénéficie encore une fois de la participation de Marto Napoli qui reprend son rôle de porte-parole. Reconnu pour son enthousiasme et sa folie communicative, il demeure l’une des figures centrales de l’événement.

La programmation s’annonce inclusive et rassembleuse, avec une participation marquée de divers groupes communautaires. Les festivités démarreront par la tournée musicale des résidences pour aînés, grâce à un tourneur de manivelle et son orgue de Barbarie. La même journée, le public pourra assister à un spectacle de magie présenté par Loïc Breuzin à La Mosaïque.

Le jeudi, la troupe de Cent mille lieux proposera une expérience immersive dans la Montagne du Collège avec Les Forains du chaos, une activité libre en plein air qui plongera les visiteurs dans un univers déjanté. Le vendredi, les classiques feront leur retour : Hallow Party, soirée d’horreur et Clairs de lune.

Le samedi, la programmation prendra son envol dès le matin avec un atelier de décoration de citrouilles au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA), en collaboration avec le Jardin floral. Une maison hantée attendra les plus téméraires au Centre La Pocatière, tandis que la Place de la famille Alstom, installée près de la cathédrale, proposera des activités pour tous, allant des jeux gonflables aux caricatures.

Grande fête populaire

Le point culminant de l’édition 2025 aura lieu le samedi soir sur la 4e Avenue Painchaud. Une grande fête populaire y réunira musiciens, artistes de rue, mascottes et bonbons, sans oublier l’incontournable maison hantée du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Dans le stationnement des Cours Painchaud, l’Espace fête foraine Desjardins permettra de s’amuser à des jeux de kermesse. Le défilé et un feu d’artifice, présenté par Lambert, viendront clore la soirée.

Les célébrations se poursuivront même après, avec l’ouverture gratuite du Musée québécois de l’Agriculture et de l’alimentation le 30 octobre, pour découvrir la nouvelle exposition La poutine, une culture à toutes les sauces. Une invitation est lancée à se costumer pour l’occasion.

L’Halloween à La Pocatière repousse même les limites du calendrier. La ville se targue en effet d’avoir un « 32 octobre », journée durant laquelle le Grand labyrinthe Kamouraska accueillera LaPocalypse et son traditionnel lancer de citrouilles.

Concours du plus beau char de parade, du plus beau commerce et du plus beau costume viennent s’ajouter à la programmation. Les organisateurs invitent la population à consulter la page Facebook de l’Halloween à La Pocatière pour tous les détails.

Les origines de l’Halloween

L’Halloween puise ses racines dans la fête celtique de Samain, célébrée il y a plus de 2000 ans en Irlande, en Écosse et au pays de Galles. Cette fête marquait la fin des récoltes et le passage vers la saison sombre. Les Celtes croyaient qu’à cette période de l’année, le monde des vivants et celui des morts s’entremêlaient, permettant aux esprits de circuler librement.

Avec la christianisation, l’Église a instauré la Toussaint, le 1er novembre, et la fête de la veille est devenue « All Hallows’ Eve » (la soirée précédant la fête de tous les saints) qui au fil du temps s’est transformée en Halloween.

La tradition a traversé l’Atlantique au 19e siècle avec l’immigration irlandaise et écossaise, particulièrement aux États-Unis et au Canada. Les costumes, les citrouilles sculptées et la quête de friandises se sont ensuite imposés au fil du temps, faisant de l’Halloween l’une des fêtes les plus populaires d’Amérique du Nord.

Sources : Encyclopaedia Britannica, Halloween ; Larousse, Origine et histoire de l’Halloween ; Musée canadien de l’histoire, Halloween : traditions et croyances