Du nouveau au Service de l’urbanisme de Saint-Pascal

Deux employés font maintenant partie du service, soit un inspecteur et une adjointe administrative. Le 14 juin dernier, la Ville de Saint-Pascal accueillait M. Cédric Lajoie à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement dont la principale tâche est l’émission de permis. M. Lajoie possède une expertise dans l’inspection et la rénovation de bâtiment en plus d’avoir de nombreuses expériences de travail dans des domaines connexes. M. Lajoie travaille en équipe avec Mme Lucette Michaud qui a été embauchée à titre d’adjointe administrative au Service de l’urbanisme à temps plein. Mme Michaud possède un important bagage de compétences dans le domaine municipal au niveau de la bureautique et du service à la clientèle.