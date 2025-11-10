Du sang sur la neige

Pistes noires est le quatrième polar de la série Meurtres à Åre, de Viveca Sten, mettant en scène le duo Hannah Ahlander et Daniel Lindskog. Le récit se passe fin janvier, dans le cadre des somptueuses montagnes du Jämland, plus précisément à Åre, dans un chalet de grand luxe du coin, épicentre de l’action.

Un groupe de six camarades de fac — quatre jeunes hommes et deux jeunes femmes — partent une semaine pour skier (si peu) et faire la bringue (un peu beaucoup). Mais leur séjour vire rapidement au drame, car dès le lendemain de leur arrivée, après une soirée bien arrosée et poudrée d’aplomb, le corps de Fanny, une des deux jeunes femmes, est retrouvé sans vie dans la neige devant le chalet. Accident tragique dû à l’alcool ou meurtre prémédité ? Personne ne sait expliquer ce qui s’est réellement passé. Seule (quasi) certitude, s’il s’agit d’un crime, exception faite d’Olivia, sa meilleure amie, le coupable se trouve dans la gang de gars ! Du coup, les tensions au sein du groupe montent, et leur amitié est mise à rude épreuve.

Hannah Ahlander et Daniel Lindskog sont chargés de l’enquête, alors même qu’ils sont tous deux en proie à de sérieuses difficultés personnelles. S’ensuit une enquête captivante, quoique très classique, avec ce qu’elle comporte d’interrogatoires, de révélations, de mensonges, de fausses pistes et de surprises.

Comme il se doit, le dénouement est inattendu. Alors que les premières conclusions de l’autopsie tardent à déterminer les causes exactes de la mort de Fanny, les enquêteurs constatent que chaque garçon semble avoir quelque chose à cacher, et pour diverses raisons, au moins trois d’entre eux sont des coupables potentiels. Petit bémol : une intrigue secondaire qui se penche sur la vie personnelle des policiers vient un peu alourdir l’ensemble. Mais malgré sa longueur, j’ai bien aimé ce suspense romantique greffé sur un polar d’enquête. De lecture agréable, il a une intrigue complexe bien ficelée, écrite dans un style efficace qui donne un bon rythme à l’ensemble. Les admirateurs de Viveca Sten seront comblés, car après tout, n’est-elle pas considérée comme étant l’une des très nombreuses « reines du polar scandinave » ?