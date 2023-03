École secondaire de la Rencontre : De l’équipement sportif pour 45 élèves en concentration hockey

L’époque où les élèves de l’école secondaire de la Rencontre devaient transporter presque quotidiennement leur équipement sportif est révolue. Grâce à un don de près de 10 000 $ provenant de l’ancien Tournoi Atome Pee-wee de Saint-Pamphile, 45 élèves ont maintenant accès à de l’équipement neuf directement à l’école, évitant par le fait même tous les inconvénients liés à son transport matin et soir.

Les derniers articles ont été livrés au début de février. La facture réelle s’élève à près de 13 000 $, mais le Tournoi Atome Pee-wee de Saint-Pamphile, qui a cessé ses activités avant la pandémie, a remis 9980 $ à l’école secondaire de la Rencontre pour l’appuyer dans cet achat. Le conseil d’établissement a accepté de payer la somme restante. « Le Tournoi a fermé les livres récemment et il cherchait un partenaire à qui donner les sommes qui restaient dans ses coffres. C’est un véritable cadeau du ciel », a exprimé le directeur de l’école, Mathieu Pelletier.

L’école secondaire de la Rencontre avait en tête depuis un moment de faire l’achat de l’équipement nécessaire pour ses élèves évoluant dans la concentration hockey. Matin et soir, les parents devaient faire le transport de leurs enfants à l’école, car la poche de hockey, beaucoup trop grosse, ne pouvait entrer dans l’autobus. Pour ceux qui travaillent loin de Saint-Pamphile, une maman à la fois employée de l’école secondaire traînait en permanence cinq poches de hockey dans le coffre de sa voiture pour accommoder les parents qui ne pouvaient faire le détour matin et soir. « Acheter de l’équipement pour tous, qui serait en permanence à l’école, c’était devenu pour nous la solution. Si le Tournoi Atome Pee-wee ne nous avait pas approchés, on était sur le point d’approcher des entreprises de la région pour nous appuyer financièrement dans notre démarche », ajoute le directeur.

Patins, casque et gants sont désormais les seuls articles que les élèves de la concentration doivent apporter de chez eux. Tout le reste — bâton, pantalon, coudes, jambières, épaulière, poche de hockey — est fourni par l’école. « C’est agréable, l’équipement qui nous est prêté. Ça nous évite de l’oublier à la maison, mais aussi beaucoup de déplacements, et surtout de devoir toujours trouver quelqu’un pour traîner nos choses », ont dit unanimement quelques élèves de la concentration interrogés.

La concentration hockey de l’école secondaire de la Rencontre en est à sa quatrième année d’existence. Elle est offerte aux élèves du premier et du deuxième cycle, et rassemble autant de filles que de garçons. Les élèves inscrits font l’équivalent de deux périodes d’une heure quinze de hockey chacune par semaine.

Avec les informations de Kim et Meggie Pellerin.