La nouvelle vocation de l’église de Sainte-Louise sur le point d’être déterminée

La population de Sainte-Louise aura l’occasion de se prononcer sur divers scénarios devant permettre de trouver une nouvelle vocation à son église. Une consultation publique, où elle pourra s’exprimer sur les avenues proposées et voter sur une vision à privilégier, est prévue le 2 avril prochain.

Cette nouvelle consultation fait suite à un travail préliminaire effectué auprès du milieu au tournant de 2021-2022. La population de Sainte-Louise et les organismes du milieu avaient à ce moment identifié différentes idées de requalification pour le bâtiment : déménagement de la bibliothèque, salle de spectacles, plateaux sportifs, marché public, école de métiers traditionnels et production maraîchère. Cette étape avait aussi permis d’établir six critères qui allaient guider le choix et la mise en œuvre des projets, la viabilité et l’autonomie financière étant du lot, au même titre que la conservation d’éléments architecturaux et l’acceptabilité sociale.

La coopérative en patrimoine Passerelles a ensuite été embauchée pour accompagner le comité de travail, entre autres grâce au soutien financier du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Le 2 avril à 13 h, à la salle du 125e, la population pourra se prononcer sur le travail réalisé jusqu’à présent. Le tout sera précédé d’une visite de l’église, entre 12 h 30 et 13 h, pour ceux qui sont moins familiers avec la disposition des espaces actuels à l’intérieur du lieu de culte. « Le comité est reparti des six idées prometteuses soumises, et elles ont été regroupées en trois thèmes qui seront dévoilés le jour de la consultation. Ce qu’il faut, c’est en quelque sorte s’entendre sur la thématique souhaitée et les activités qui y sont associées », résume Lucie Lord, marguillière de la Fabrique et présidente du comité de travail pour la requalification de l’église de Sainte-Louise.

Finances difficiles

Le choix qui sera effectué par les citoyens de Sainte-Louise orientera le projet que l’église accueillera, ainsi que les architectes qui se pencheront sur les plans à réaliser. Dans tous les cas, Lucie Lord semble d’avis que ce projet de requalification aboutira en un nouvel OBNL qui aura la responsabilité du projet et du bâtiment, actuellement sous la tutelle de la Fabrique de Sainte-Louise. « Les gens de la communauté savent que les finances de la Fabrique ne sont pas excellentes. On ne veut pas mettre l’emphase là-dessus dans le cadre de la démarche de requalification, mais je dirais que d’ici un an et demi nous ne serons plus capables de pourvoir à nos dépenses », indique-t-elle.

Peu importe le projet retenu, la marguillière mentionne que la Fabrique a déjà une bonne idée de comment elle entrevoit la poursuite du culte en complémentarité avec les nouveaux usages du bâtiment. Il n’est pas exclu non plus qu’une participation de la Municipalité de Sainte-Louise se fasse dans le cadre du projet. Cette dernière soutient déjà financièrement le comité de travail, rappelle Lucie Lord, notamment dans le cadre de la démarche actuellement entamée avec la coopérative en patrimoine Passerelles.