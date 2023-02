École secondaire de la Rencontre : Les élèves de la classe de persévérance réalisent une collecte de fonds

D’année en année, les élèves de la classe de persévérance de l’École secondaire de La Rencontre s’impliquent dans des projets novateurs pour repousser leurs limites et faire rayonner leurs forces. L’un d’eux consiste cette année à amasser des fonds pour une cause qui les interpelle particulièrement, car ils en vivent les impacts dans leur vie au quotidien.

Par diverses réalisations, les élèves amassent des fonds pour la fondation Philippe Laprise, complètement TDAH. Cette fondation a pour mission d’agir à titre de référence pour comprendre et mieux vivre avec le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) au Québec. Par leurs actions, les élèves de la classe de persévérance accompagnés d’une équipe d’enseignantes et d’éducatrices spécialisées souhaitent redonner au suivant et favoriser de meilleures conditions de vie pour toutes les personnes touchées de près ou de loin par le TDAH.

Après avoir participé au Défi vélo Pierre Daigle, avoir ensaché des bonbons à l’Halloween, et avoir entrepris un projet entrepreneurial en lien avec les animaux de compagnie, les élèves orchestrent actuellement une collecte de fonds, par le biais de la plateforme transactionnelle La Fabrique à projets. Il est à noter que la Fabrique à projets est une initiative éducative lancée par Desjardins et spécialisée dans le financement participatif au sein des écoles ayant pour mission de favoriser l’éducation financière. Les dons recueillis grâce à cette collecte seront additionnés au montant déjà amassé par les élèves tout au long de l’année scolaire 2022-2023 et sera versée directement à la Fondation Philippe Laprise, complètement TDAH, lors de la remise officielle de leur don prévue à la mi-mars.

Soutenir cette collecte de fonds, intitulée En bonne compagnie, complètement TDAH, est une formidable opportunité de participer au succès d’un projet scolaire et d’encourager tous les élèves y collaborant. Grâce à leurs contributions, les donateurs encouragent les jeunes à persévérer dans leur engagement actif à la vie scolaire. Pour ce faire, rendez-vous à l’adresse suivante : https://lafabriqueaprojets.ca/projet/en-bonne-compagnie-completement-tdah. À noter que votre don peut être versé jusqu’au 10 mars 2023 prochain.

Source : Karina Bilodeau, enseignante