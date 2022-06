Économie circulaire : Repartir la roue

« Le Mouton Blanc a toujours travaillé dans l’optique de laisser une empreinte la plus minimale possible dans son environnement. Quand on a été approché par la SADC pour embarquer dans la roue, sachant comment le Kamouraska est fort en recherche et développement, on ne pouvait faire autrement que de voir une réussite de la démarche au bout de la ligne », a déclaré Pascal-André Bisson, copropriétaire de la fromagerie située à La Pocatière.