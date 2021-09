Éditorial: Élection fédérale; la tête ailleurs

Pour une fois, la présente campagne électorale fédérale dans le comté Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup propose des candidats intéressants et solides…mais dans la plus claire indifférence.

J’ai récemment proposé de jaser politique autour d’un feu au camping en prévision du prochain vote au fédéral, mais je me suis fait gentiment revirer de bord. Ce n’est pas compliqué, la bonne majorité des électeurs s’en fout, les pieds dans la piscine, un verre à la main. J’ai bien de la difficulté à les blâmer…

Mais pour une fois, c’est bien dommage!

Les trois principaux candidats sur le terrain dans le comté proposent des idées intéressantes avec aplomb et sérieux. Bernard Généreux du Parti conservateur est en tournée électorale à l’année longue, donc il nage comme un poisson dans l’eau. François Lapointe du Parti libéral en est à sa quatrième campagne et connaît le métier de député et ça paraît. Et Simon Bérubé du Bloc québécois surprend par sa justesse et son expérience, malgré que ce soit une première campagne pour lui.

C’est connu, la politique fédérale est d’emblée bien loin dans la tête des électeurs. Le municipal touche leurs coins de rues, leurs vidanges et leurs arénas… Le provincial touche leurs écoles et leurs hôpitaux. Rendu au fédéral, il en reste bien peu. Pourtant, jamais les enjeux fédéraux n’ont autant été d’actualité : décision économique post-pandémie, décision liée à la pandémie elle-même, les travailleurs étrangers en cette pénurie de main-d’œuvre, la crise climatique, l’accès à Internet haute-vitesse en mode télétravail… s’il est un moment où il devient primordial de s’intéresser à une campagne électorale, c’est bien maintenant.

Les jeunes étudiants qui voteront pour la première fois ont la tête à la rentrée. Les jeunes familles aussi. Les entreprises jonglent avec leurs désirs d’expansion et la pénurie de main d’œuvre. Les organisations tentent encore une fois d’adapter leurs façons de faire avec l’arrivée du passeport vaccinal au Québec. Qui a vraiment le temps de lire des plates-formes électorales pour faire un choix éclairé?

Cette élection ne passera pas à l’histoire. Le taux de participation sera sans doute faible. S’il y a un conseil à donner aux candidats de la présente élection, c’est de tout donner après le 7 septembre. 14 jours, c’est malheureusement bien peu pour se faire une tête…