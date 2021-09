Inauguration émotive de l’exposition Les visages de notre histoire

Des résidents de plusieurs CHSLD de la MRC de L’Islet se sont prêtés à un touchant exercice durant la pandémie. Une artiste de la région a fait le portrait de leurs visages pour rendre hommage au parcours de leurs vies et mettre en valeur chacune des rides qui les ont forgés.

La sœur de Thérèse Dionne, une aînée participante, était enchantée du résultat de ce projet qui en a touché plus d’un, lors du lancement mardi dernier à Saint-Jean-Port-Joli.

L’idée vient de l’artiste Tania Hillion qui vouait une passion de plus en plus grandissante pour les portraits. Son idée a rapidement fait son chemin dans les équipes des CHSLD et centre de jour concernés.

«C’était comme un phare, une lumière, de la vitalité durant le confinement», a raconté Christine Pelletier, éducatrice spécialisée au CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli.

En effet, si le projet au départ impliquait une visite de l’artiste pendant trois semaines dans les milieux de vie, il aura fallu l’adapter au confinement. Les équipes en place ont pris une vingtaine de photographies de chaque aîné participant pour les envoyer à Mme Hillion, qui a aussi tenu quelques séances Zoom pour compléter son approche artistique. «Quand on est dans la création, on n’est jamais seule», a-t-elle dit, émotive, lors du lancement, ajoutant qu’elle était très émue de rencontrer les résidents.

87 aînés des CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Perpétue et Sainte-Eugène ainsi que du Centre de jour de L’Islet ont eu la chance de voir leur portrait être immortalisé par l’artiste, au fusain. Chacun d’entre eux se verra offrir une réplique de son œuvre personnelle encadrée. Le point culminant du projet demeure trois œuvres grand format peintes à l’huile sur bois qui seront exposées en permanence dans chaque CHSLD.

«J’ai été surprise de l’ampleur qu’a prise le projet, j’ai reçu beaucoup de témoignages des équipes et des familles», soulignait Tania Hillion, qui était ravie d’apprendre que les corridors des CHSLD s’étaient transformés en salon de beauté lors de la prise de photos.

L’exposition a nécessité un investissement de 20 000 $ du Fonds d’appui aux initiatives culturelles de la MRC de L’Islet. La pérennité des œuvres assure un rayonnement au fil des années.