Émilie Bernard au Sacré Atelier

Vrille art actuel, annonce l’ajout d’une troisième résidence de création à sa programmation estivale 2024. L’artiste Émilie Bernard réalisera son projet sculptural Les natures immobiles au Sacré Atelier du 22 juin au 13 juillet.

Cette résidence est un partenariat entre Vrille art actuel et Le Sacré Atelier, un atelier de céramique communautaire situé à Saint-Germain-de-Kamouraska en territoire wolastoqey. Ce partenariat permet à l’artiste de bénéficier des équipements et connaissances techniques de cet espace de création tout en partageant son savoir-faire avec la communauté.

Lors de sa résidence, Émilie Bernard effectuera de petites excursions au bord du fleuve et en forêt pour collecter des éléments naturels. Ces sorties d’observation et de récolte alimenteront une recherche visuelle qui deviendra la source de création de dizaines de petites pièces uniques en céramique, bois, papier et autres éléments trouvés en nature. Inspiré par la nature morte classique, Les natures immobiles représentera des sujets inanimés et des compositions symboliques.

Émilie Bernard vit et travaille à Cap-Chat. Elle est titulaire d’une maîtrise en arts visuels de l’Université Laval. Son travail a été présenté dans différents centres d’artistes, musées, galeries et centres d’expositions au Québec et en Europe. Elle a réalisé de nombreuses résidences de création dans diverses régions du Québec et à l’international. Sa pratique artistique inclut le dessin, l’objet, l’estampe et le livre d’artiste.

La thématique Faire terroir occupera l’ensemble de la programmation de Vrille art actuel pour les deux prochaines années, avec un axe spécifique chaque année. Cette initiative mettra en valeur des engagements authentiques, des partenariats inédits et des interventions novatrices sur le territoire.

Source : Vrille art actuel