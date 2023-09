En l’honneur de George Labrecque : Une compétition provinciale de force athlétique à La Pocatière

Les propriétaires de la salle de conditionnement physique Le Gymnase, à La Pocatière, organisent, pour le 28 octobre prochain, une compétition provinciale de force athlétique (powerlifting) en l’honneur du champion de dynamophilie décédé en 2021 à l’âge de 97 ans, le légendaire George Labrecque.

En effet, Mathieu Lizotte et David Pelletier, copropriétaires de l’endroit, seront les hôtes d’une compétition de force comportant trois disciplines, soit le squat, le développé couché (bench press), ainsi que le soulevé de terre (dead lift).

Selon M. Lizotte, contacté par Le Placoteux, trente athlètes, dont certains du Bas-Saint-Laurent, participeront à cette compétition de calibre provincial. « C’est une première à La Pocatière, et nous sommes très fébriles à l’idée d’accueillir ce type de compétition dans nos murs, surtout que du même souffle, nous rendrons hommage à un pionnier dans le domaine, soit George Labrecque, qui est littéralement une légende dans la région du Bas-Saint-Laurent », a-t-il exprimé avec enthousiasme.

Le coût d’inscription est de 115 $ pour chaque athlète. Les gagnants, en plus de remporter des médailles (or, argent et bronze), bénéficieront d’un rayonnement provincial.

George Labrecque

L’athlète de Saint-Athanase a commencé à pratiquer la dynamophilie, un sport voué au développement de la force physique, en 1972, alors qu’il avait déjà 48 ans.

Il a ensuite accumulé de grands faits d’armes, récoltant au passage plus de 300 médailles et trophées, et ce, tout en fracassant de nombreux records mondiaux en participant à des épreuves de force à plusieurs endroits sur la planète, notamment aux États-Unis et au Canada, en passant par la Norvège.

À titre informatif, en 2018, Le Journal de Québec soulignait que Georges Labrecque s’entraînait toujours deux fois par semaine en alliant le conditionnement physique, la boxe et la force. Il réussissait toujours à utiliser 300 livres au soulevé de terre à l’époque, ainsi que 245 livres au développé couché — des exploits exceptionnels — alors qu’il avait 94 ans.