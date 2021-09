En septembre on mange local

Jusqu’au 30 septembre, les Québécois s’approvisionneront plus localement encore, dans le cadre de la 7e édition du Défi 100 % local. Durant tout le mois de septembre, des activités sont prévues pour faire découvrir aux participants de nouveaux lieux pour manger de plus en plus local.

Bas-Saint-Laurent

Au Bas-Saint-Laurent, un concours gourmand sera proposé sur la page Facebook des Saveurs du Bas-Saint-Laurent en lien avec le Défi. Les locavores de la région seront invités à partager leur produit bas-laurentien coup de cœur et à identifier l’entreprise associée pour courir la chance de gagner l’un des cinq paniers-cadeau d’une valeur de 75 $ chacun. La date limite pour participer au concours est le 30 septembre 2021.

De plus, du contenu propre à la région est disponible en ligne pour faire rayonner notre identité culinaire. Accédez à plusieurs trucs et astuces ainsi qu’à des recettes 100% régionales au defijemangelocal.ca/region/bas-saint-laurent.

Chaudière-Appalaches

Au cours du mois de septembre, des activités spéciales en lien avec le Défi seront organisées un peu partout dans la région de Chaudière-Appalaches. Un guide d’achat local sera offert aux participants ainsi qu’au public, les ambassadeurs Arrêts Gourmands continueront de parcourir la région et visiter les entreprises locales, des trucs et astuces sur les réseaux sociaux pour manger et cuisiner local, etc.

« Encore cet été, les Québécoises et les Québécois seront nombreux à prendre leurs vacances au Québec. Et nous leur disons « Venez nous voir ! ». Venez découvrir les Arrêts Gourmands de la Chaudière-Appalaches. Ce sont plus de 145 entreprises agroalimentaires de la région qui sont prêtes à vous accueillir pour vous faire profiter de leur savoir-faire et d’une grande diversité de produits. Venez découvrir les richesses agricoles du territoire et surtout, vivre des moments de pur bonheur », explique Bruno Couture, Directeur général de la Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches.

De plus, du contenu propre à la région est disponible en ligne pour permettre aux locavores de découvrir notre identité culinaire. Pour connaître les recettes régionales, visitez le defijemangelocal.ca/chaudière-appalaches.

L’initiative se termine à la fin du mois de septembre, mais les producteurs québécois rappellent qu’il est possible de les soutenir tout au long de l’année.

Également n’hésitez pas à mentionner le Défi dans vos publications sur les réseaux sociaux en taguant le mot clic #defijemangelocal et l’adresse @defi100local. En cette période de récolte, il est important de souligner à la population, que le choix local favorise l’économie locale et le développement économique de la région.

Sources : Saveurs du Bas-Saint-Laurent et able Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches