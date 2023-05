Encore une réussite pour Troc tes fringues Tourville

Samedi 13 mai de 11 h à 16 h, à la salle communautaire de Tourville, dans une ambiance festive et conviviale, a eu lieu la troisième édition de Troc tes fringues Tourville.

Très populaire et appréciée par la population de la MRC de L’Islet, cette activité a permis aux citoyens de faire des échanges et des dons de vêtements, de chaussures, de literie, etc.

« C’était vraiment plaisant, il y avait beaucoup de monde. C’est une belle occasion de se procurer du linge pour toute la famille, et ce, gratuitement. C’est un événement à refaire », indique Ludivine Auvray, agente de développement à la CDC ICI Montmagny-L’Islet et responsable de l’organisation de l’activité.

Cette troisième édition de Troc tes fringues 2023 a accueilli au-delà de 200 personnes. Plus d’une demi-tonne de vêtements usagés, dont quatre palettes de vêtements neufs, a été mise à la disposition de la population.

Face à cet engouement et à la demande générale, Troc tes fringues pourraient revenir à l’automne 2023. L’événement Troc tes fringues s’inscrit dans le cadre de VIGILANCE, un projet inclus dans le Plan d’action en sécurité de la MRC de L’Islet et mis en œuvre par la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet