Enfin le retour des événements !

Plusieurs événements ont été annulés ou réduits ces deux derniers étés en raison de la pandémie de COVID-19. Avec la fin des mesures sanitaires, tous les événements ou presque sont de retour. Les festivaliers ont donc soif de festoyer et ils seront bien servis !

Dans L’Islet, reprendre les événements à leur plein potentiel donne une bouffée d’air frais. « On sent les gens plus positifs, plus enjoués. Ils ont hâte à la saison des événements », a dit Jocelyn Ouellet d’Arts et culture L’Islet.

Si Guitares en fête est de retour à la fin juillet, un nouvel événement sera proposé, les Rendez-vous culturel de la Chapelle à la Chapelle des marins de L’Islet, avec des activités en juillet et août. Cinq rendez-vous pour raconter L’Islet seront proposés aux citoyens et touristes. Les détails ici : ARTS & CULTURE L’ISLET | Actualités (cacli.qc.ca)

Le Symposium de peinture du Kamouraska reprend aussi du service après deux ans de pause, ce qui a laissé le temps à l’organisation de préparer un retour en force avec « l’ADN d’origine » du Symposium. Liberté et festivités seront au menu, de souligner le président Yves Ayotte. L’événement se déroulera sur une semaine plutôt que quatre jours et encore plus à l’extérieur grâce à des chapiteaux. Comme avant, le Symposium prendra place dans les municipalités hôtes de Saint-Denis-de La Bouteillerie, Kamouraska et Saint-Germain-de-Kamouraska. Les artistes seront également invités à prendre leurs repas dans les restaurants environnants. L’événement débute le dimanche 17 juillet avec un 5 à 7 d’ouverture à la chapelle de Saint-Denis. Différentes activités parsèmeront l’ensemble de la semaine jusqu’au souper spectacle de clôture à La Baleine endiablée de Rivière-Ouelle, le samedi suivant.

Aussi, le Camp Musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska peut ramener ses concerts du jeudi, après deux ans de pause. Chaque été et chaque jeudi, les participants et une soixantaine de gens de la communauté se réunissent au Camp, sur contribution volontaire, pour entendre des concerts. « Pour nous, que la vie reprenne son cours alors que l’on fête notre 50e, c’est merveilleux ! Les gens ont hâte de se réunir autour de la musique », a dit le directeur Mathieu Rivest.

Le gros de la programmation du 50ese tiendra les 2, 3 et 4 septembre, avec entre autres la visite de Louis-Jean Cormier et des visiteurs amis du camp d’autrefois et d’aujourd’hui.

De son côté, La Baleine Endiablée de Rivière-Ouelle ouvre la machine à fond avec une série d’événements tout l’été. Déjà au printemps, le lieu a été l’hôte de plusieurs spectacles. Depuis son ouverture en juillet 2019, c’est la première fois que l’entreprise pouvait offrir autant au public, puisqu’elle avait dû fermer ses portes durant plusieurs mois ces deux dernières années. L’été s’annonce donc chaud et achalandé.

« Les locations entrent à un rythme tel que certaines journées de l’été sont déjà complètes. Nous avons une superbe programmation aussi pour les spectacles. En toute humilité, c’est certainement l’une des plus belles pour une salle de spectacle indépendante au Québec », estime le copropriétaire Sylvain Tremblay.