Énoncé économique de l’automne 2023 : Encore trop peu pour les chômeurs

Action chômage Kamouraska constate, une fois de plus, que le gouvernement libéral ignore les besoins des personnes qui se retrouvent sans emploi. Selon l’organisme, la mise à jour du budget fédéral de 2023 ne propose pratiquement rien pour l’ensemble des travailleurs à risque de se retrouver sans revenu.

Bien que l’énoncé économique du 21 novembre annonce quatre semaines supplémentaires pour les travailleurs de l’industrie saisonnière — elles s’ajoutent aux cinq semaines supplémentaires déjà prévues —, Action chômage Kamouraska rappelle que nous sommes loin des 15 semaines demandées dans l’attente d’une réforme en profondeur de l’assurance-emploi. De plus, tous ceux qui ont fait une demande d’assurance-emploi avant le 10 septembre, ou qui n’habitent pas dans une des 13 régions visées, seront simplement évacués de cette mesure.

« Dans l’ensemble, quatre semaines supplémentaires pour les travailleurs des industries saisonnières, c’est un pas en avant. C’est le résultat d’une bataille durement et longuement menée par les travailleurs et les groupes de défenses des droits des chômeurs. Mais il reste encore beaucoup à faire; pour plusieurs, neuf semaines, et sans changement sur les critères d’admissibilité à cette mesure, c’est trop peu. Cela ne permettra pas, pour plusieurs, de “faire le tour” et d’éviter encore une fois le “trou noir” », explique Olivier Gentil, directeur d’Action chômage Kamouraska.

Il estime d’ailleurs que le Canada a les moyens de doter les travailleurs d’un régime d’assurance-emploi accessible, juste, universel et non discriminatoire. « Le Canada se doit de bien protéger le plus grand nombre de travailleurs en leur permettant de traverser leurs périodes sans emploi en toute dignité. Laisser les gens plonger dans l’angoisse et la pauvreté, c’est carrément irresponsable », ajoute-t-il.

Ce budget est considéré par Action chômage Kamouraska comme le dernier qui ignore la détresse des chômeurs. De l’avis du directeur général de l’organisme, les partis d’opposition doivent commencer à exiger une amélioration du régime d’assurance-emploi comme condition pour leur appui au prochain budget. « La réforme doit prendre forme : ça presse! »

Source : Action chômage Kamouraska