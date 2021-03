Enseignement à distance pour toutes les écoles primaires et secondaires du CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup jusqu’au 5 avril inclusivement

À la suite de l’analyse de l’enquête épidémiologique révélant la présence de variants et le nombre de cas en augmentation, le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup applique la recommandation de la Santé publique et procède à la fermeture de toutes ses écoles primaires et secondaires du 26 mars au 5 avril inclusivement. Les services de garde seront fermés pour les mêmes raisons.

L’ensemble des élèves vont poursuivre leurs apprentissages à distance jusqu’à cette date.

Cette décision ne vise pas le secteur de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, car les observations pertinentes quant au nombre de cas dans ces secteurs ne s’y sont pas manifestées.