Entente de partenariat entre Parcours Fil Rouge et l’Institut Drouin

L’organisme kamouraskois Parcours Fil Rouge et l’Institut Drouin, expert dans le domaine de la généalogie des Canadiens français, annoncent la conclusion d’une entente de partenariat visant à faire découvrir les circuits généalogiques Passeurs de mémoire-Trace my Roots (https://www.passeursdememoire.com) à un plus large public.

Parcours Fil Rouge, créateur du projet Passeurs de mémoire, pourra quant à lui bénéficier de la reconnaissance et de l’appui de l’Institut et de son réseau de partenaires dans la promotion et les développements futurs. François Desjardins, administrateur de l’Institut généalogique Drouin, a été « séduit par la modernité et l’originalité du site Web Passeurs de mémoire qui met en valeur les sources documentaires de façon exceptionnelle. Passeurs de mémoire propose des circuits géolocalisés à emprunter à son rythme, à l’aide d’un téléphone intelligent. Je ne connais aucune autre initiative de cette nature qui offre le choix des contenus, l’autonomie et la mobilité à petit prix. Selon le trajet, on y découvre par exemple la demeure d’un ancêtre, la carrière d’un de ses descendants ou le pont qui porte son nom. C’est aussi un moyen d’atteindre un plus large public et ça aussi ça nous intéresse ».

Le nouveau site Web Passeurs de mémoire, signé iXmédia, propose des circuits géolocalisés associés aux familles pionnières établies sur un territoire aux premiers temps de la colonie et ayant essaimé ainsi qu’aux familles seigneuriales ou à celles qui ont contribué de manière exceptionnelle au développement de ce territoire. Aujourd’hui, 24 circuits couvrent le Kamouraska et dans quelques mois 24 circuits charlevoisiens s’ajouteront.

La présidente de Parcours Fil Rouge, Doris Girard, se réjouit de l’annonce. « Ce partenariat permet d’accroître la portée du projet Passeurs de mémoire. Les férus d’histoire et de généalogie, les chercheurs et tous ceux qui fréquentent Généalogie Québec, pourront découvrir nos circuits Passeurs de mémoire, en français comme en anglais (Trace my Roots). De plus, l’institut, devenu la référence pour la généalogie des Canadiens français du Québec, est associé au Programme de recherche en démographie historique de l’Université́de Montréal (PRDH) qui jouit d’une réputation sans égale pour l’utilité et la qualité des renseignements qu’il met à la disposition des généalogistes ».

Les circuits peuvent être parcourus simultanément par quelques personnes, ce qui bonifie l’offre d’autant plus que les abonnés de l’Institut bénéficient désormais d’une remise de 10 % à l’achat d’un ou de plusieurs circuits. Cette offre est idéale pour les amateurs de généalogie et d’histoire qui commencent leurs recherches ou qui, au contraire, connaissent bien l’histoire de leurs familles. La réalisation de ces circuits n’aurait pas pu être possible sans l’exceptionnelle conservation des archives documentaires comme les actes de baptême, de mariage ou de sépulture dont la plupart sont numérisés et disponibles sur les sites Web Généalogie Québec et PRDH.