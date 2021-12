Générosité et aide aux familles en besoin

Pour une première année dite « post-pandémie », le Club Richelieu de La Pocatière, fort de l’appui de son nouveau partenaire, Moisson Kamouraska, et son principal bénéficiaire le Carrefour des Jeunes de La Pocatière, a réussi à mener avec succès son opération Guignolée 2021 dans les commerces de La Pocatière.

Ainsi, le samedi 4 décembre, une quinzaine de bénévoles de Moisson Kamouraska, du Carrefour des Jeunes de La Pocatière et des membres du Club Richelieu de La Pocatière ont uni leurs efforts pour solliciter la population fréquentant les commerces IGA, Métro, SAQ et Walmart.

La générosité était au rendez-vous, le Club Richelieu a pu remettre à Moisson Kamouraska des denrées pour un équivalent de plus de 900 $ ainsi qu’un chèque de 2200 $.

« Je tiens à remercier la population pour les dons en argent et en denrées, ainsi que tous les bénévoles et membres Richelieu qui ont donné temps et énergie pour cette opération Guignolée. J’unis ma voix à celles de tous les membres Richelieu pour remercier du fond du cœur les dirigeants des quatre places d’affaires qui nous ont accueillis, nous permettant ainsi de contribuer à adoucir cette période souvent difficile pour les jeunes et leurs familles en besoin », a dit le président Richard Bernier.

Source : Club Richelieu de La Pocatière