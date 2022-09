Envasement au Parc nautique : Utiliser la vase pour engraisser les champs?

Quoi faire avec cette vase qui gît au milieu de la marina de Saint-Jean-Port-Joli? Christian Joncas, agriculteur biologique retraité et aujourd’hui propriétaire d’un bateau amarré au parc nautique port-jolien, croit au potentiel agronomique de ces boues qui pourraient, selon lui, être épandues dans les champs en culture de la région.

Christian Joncas n’a pas eu cette idée du jour au lendemain. Passionné d’agriculture biologique, ce retraité du domaine laitier basé à Saint-Roch-des-Aulnaies continue de s’informer sur les différentes tendances et expérimentations menées à travers le monde en matière d’élevage et de culture. Lorsqu’il a fait l’acquisition de son voilier, qu’il a amarré à la marina de Saint-Jean-Port-Joli, il a rapidement pris connaissance du problème d’envasement qui touche le parc nautique.

« Je savais qu’en Europe, on avait conduit des études sur la vase et son potentiel agronomique. La conclusion qui en ressortait, c’était qu’elle avait un potentiel de fertilisation incontestable. Ce qui restait à résoudre, c’était le transport de la vase proprement dite, car les équipements faits pour transporter du fumier ne sont pas adaptés à ce type de matière. Ensuite, il fallait aussi résoudre la question de l’épandage dans les champs, pour que ça soit économique pour les agriculteurs », résume-t-il.

Curieux, l’amateur de voile s’est résolu à valider ces conclusions en menant une petite expérimentation à échelle humaine, dans un potager qu’il a improvisé sur une section de sa terre où le sol est réputé être beaucoup plus pauvre. L’automne dernier, il a donc transporté quelques chaudières de vase issue de la marina de Saint-Jean-Port-Joli qu’il a épandues directement sur le foin, sur une superficie d’environ 144 pi2. Au printemps, il a planté six variétés de radis et de betteraves, sans jamais enrichir ces cultures de quelconques autres intrants. Au milieu de l’été, c’est avec stupéfaction qu’il constatait les résultats.