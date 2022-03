Étienne Fletcher et Salebarbes à La Pocatière

Étienne Fletcher et Salebarbes seront de passage à la Salle André-Gagnon de La Pocatière respectivement le vendredi 18 mars et le mercredi 23 mars à 20 h. Ces deux spectacles sont présentés en collaboration avec Hydro-Québec.

Artiste influent de la scène musicale franco-canadienne par sa démarche intime, Étienne Fletcher plonge le public dans un univers dynamique et bouleversant. Influencé par divers courants musicaux, il propose une direction artistique précise et instinctive. Il en résulte un pop-rock assumé, authentique et rafraîchissant.

Composé de Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau, Salebarbes est quant à lui le véhicule rêvé pour attacher les amarres du passé à la voiture du présent. Le spectacle de la formation est un véritable voyage musical, un hommage à la langue et à la culture francophone, de l’Acadie à la Louisiane, ramenant le français au cœur de nos festivités. Ils sauront réveiller la fibre de la langue lors de ce spectacle, donnant le goût de célébrer avec fierté cette culture francophone bien de chez nous.

Les billets sont disponibles à www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Corporation régionale de la Salle André-Gagnon