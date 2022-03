Salle André-Gagnon : Mathieu Rivest a dirigé avec brio la campagne majeure de financement

« Je ne peux que souligner l’extraordinaire travail de l’équipe au sein de ce succès qui était sous la présidence d’honneur de Mathieu Rivest. Son travail acharné, sa grande passion, ses compétences mises au service de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon ont permis, jusqu’à maintenant, d’amasser plus de 550 000 $. Au nom de tous les membres du conseil d’administration et du comité de campagne, je souhaite lui offrir mes plus sincères remerciements pour tout le travail qu’il a accompli », indique le président de la Corporation M. Jean Desjardins.

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon profite de l’occasion pour remercier du fond du cœur toutes les personnes, les entreprises et les organismes qui ont cru à son grand projet d’agrandissement et de modernisation de la Salle André-Gagnon en contribuant concrètement au succès de cette campagne majeure de financement, la première dans l’histoire de la Salle André-Gagnon.

Les travaux se poursuivent afin de finaliser toutes les étapes préliminaires au lancement de l’appel d’offres afin de recruter la firme d’architecte qui réalisera les plans et devis de construction. Une fois les plans et devis terminés, ce sera le tour de l’appel d’offres pour les travaux de construction et, finalement, le début des travaux d’agrandissement et de modernisation de la Salle André-Gagnon.