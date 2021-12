Étincelle publicité et marketing se porte acquéreur d’Événements VIP et du Salon de l’Habitation et du Plein-air

L’entreprise Étincelle publicité et marketing Inc. a officiellement fait l’acquisition des Événements VIP, une entreprise créée en 2014 par Amélie Dionne et qui opère notamment le Salon de l’habitation et du plein air.

La présidente d’Événements VIP se réjouit de ce passage de flambeau qui assurera la pérennité du Salon de l’habitation et du plein air Expert Maison et celle d’une expertise en organisation d’événements. « Avec les événements qui se sont bousculés ces derniers mois et ma nouvelle vie professionnelle en politique, j’étais à la croisée des chemins quant à la suite que devait prendre mon entreprise. Je me réjouis de la tournure des événements, qui fait en sorte qu’une équipe de professionnels pourra continuer à offrir une expertise en organisation d’événements, en plus de tenir la prochaine édition du Salon de l’habitation et du plein air prévue du 1er au 3 avril 2022. La pandémie a fait mal au secteur de l’événementiel, mais qui, je demeure convaincue, repartira sur de bonnes bases et contribuera activement à la relance économique et sociale de notre région », confirme Mme Dionne.

« Je tiens à remercier toutes les entreprises et collaborateurs qui m’ont fait confiance pendant ces sept années. c’est avec une grande confiance que je cède l’entreprise à l’équipe d’Étincelle », enchaîne-t-elle.

Mme Dionne tient à féliciter l’équipe d’Étincelle publicité et marketing pour cette acquisition et réaffirme toute sa confiance envers les nouveaux propriétaires qui sauront offrir un service et une expertise à la hauteur des Événements VIP. Les actionnaires d’Étincelle, Erick Drapeau, Steeve Drapeau, Yann Beaulieu et Vincent Gagnon sont très heureux de cette acquisition et entendent continuer dans la même lignée que leur prédécesseur, mais en y ajoutant toutefois leur touche.

Dans la foulée de cette transaction, les nouveaux propriétaires d’Événements VIP sont heureux d’annoncer l’arrivée dans leur équipe de Mme Karine Turcotte. Cette dernière sera responsable de l’organisation du Salon de l’habitation, mais aussi de la mise en œuvre du plan de développement d’Événements VIP.

On peut rejoindre la nouvelle équipe du salon par courriel à info@salonhabitationsrdl.com