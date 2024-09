Étudiant d’un jour à l’ITAQ

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) propose aux futurs étudiants de La Pocatière de vivre une immersion complète dans la vie étudiante grâce à son activité Étudiant d’un jour. Habituellement offerte plus tard dans l’année, cette initiative est maintenant accessible de septembre à février, offrant ainsi plus de flexibilité à ceux qui désirent découvrir l’établissement avant de faire leur choix d’études.

Les participants auront l’occasion de visiter les installations de La Pocatière, de découvrir les différents services proposés et de participer à des laboratoires pratiques, directement liés aux programmes qui les intéressent. Cette expérience leur permet de mieux saisir l’ambiance étudiante et de se familiariser avec les infrastructures et la vie quotidienne sur le campus. En devançant les dates, l’ITAQ espère réduire le stress des élèves de secondaire et des adultes en réorientation, souvent pressés par les échéances d’admission en février.

« Nous savons que la période de février est un moment intense pour de nombreux étudiants. En offrant plus de dates dès septembre, nous souhaitons leur donner l’occasion de visiter nos campus sans pression et d’évaluer leurs options de manière plus sereine », souligne France Bérubé, directrice de l’expérience étudiante et de la mobilité à l’ITAQ.

L’institut, qui accueille également des étudiants à son campus de Saint-Hyacinthe, propose plusieurs programmes répartis entre les deux sites. À La Pocatière, les visiteurs pourront se familiariser avec des domaines variés, tels que la gestion et les technologies d’entreprise agricole, la technologie des productions animales, la production horticole agroenvironnementale et les procédés et la qualité des aliments. Le campus se distingue également par son programme exclusif en techniques équines, unique à La Pocatière. Quant au campus de Saint-Hyacinthe, il offre des programmes en génie agromécanique et en commercialisation horticole ornementale, renforçant ainsi l’offre éducative spécialisée de l’ITAQ.

L’activité Étudiant d’un jour s’adresse aux élèves de niveau secondaire, aux étudiants en réorientation, ainsi qu’aux adultes souhaitant reprendre leurs études dans un environnement stimulant et diversifié. Les inscriptions sont maintenant ouvertes sur le site de l’ITAQ. Cette initiative témoigne de l’engagement de l’Institut à offrir un soutien adapté aux besoins de la relève agroalimentaire au Québec.

Pour plus d’informations, consultez le site web de l’Institut à www.itaq.ca.

Source : ITAQ