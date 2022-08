Événement d’art mural à Saint-Jean-Port-Joli

Le collectif RAMUR invite la population de Saint-Jean-Port-Joli et des environs à venir à la première édition de son événement d’art urbain qui aura lieu du 15 au 17 septembre prochains.

Dans le cadre de l’événement, trois muralistes travailleront de concert pour créer une œuvre grand format sur les murs extérieurs de la bibliothèque municipale, à côté de l’école primaire, dans la basse-ville de Saint-Jean-Port-Joli.

Artiste multidisciplinaire et membre du collectif RAMUR, Vean touche aux grands formats avec l’art mural, aux corps avec le tatouage et au numérique avec une formation universitaire en graphisme. Il a peint plusieurs murs au Mexique (auberges de jeunesse, écoles, restaurants et dans la rue) avant de s’établir au Québec. Il s’inspire de la faune et de la flore locale pour créer des images où transpire la richesse culturelle du Mexique préhispanique.

Deuxième invitée, Flor est une artiste polymorphe et autodidacte. Son école a été le voyage, du Yukon à l’Afrique du Sud, d’une résidence artistique à l’autre. Profondément influencée par la vision d’Alejandro Jodorowsky, elle croit que l’art doit être guérisseur. Ses œuvres, empreintes d’onirisme et de symbolique, lui permettent de partager sa vision de la beauté humaine, du sacré et du magique de la vie.

Le trio d’artistes sera complété par Esteban Vicens Cuatzo, alias Huereck, initié dès son jeune au graffiti. Il a étudié les Beaux-Arts au Mexique avant de s’établir à Lyon, en France, où il poursuit sa carrière de muraliste et de tattoueur. Son travail mêle les techniques fines de l’art à un langage urbain unique, nous faisant voyager dans un univers occulte empli de personnages hybrides.

Le public pourra admirer le travail des artistes tous les jours de 10h à 18h et leur poser des questions lors des séances d’échanges journalières à 13h. Pour créer une ambiance festive, il y aura des performances musicales jeudi et vendredi à 16h. Samedi, un soleil reggae brillera sur l’événement avec des DJs de midi à 16h et une performance live à 17h00. Toutes les activités sont gratuites.

Avec cet événement, le collectif RAMUR souhaite ramener l’art urbain en campagne, promouvoir la variété culturelle, créer un sentiment de communauté et mettre en valeur un espace caché du village. L’événement répond à un appel à projets citoyens lancé à l’automne dernier par la municipalité pour soutenir des initiatives provenant des résidentes et résidents.

Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de RAMUR Événements d’art mural ou écrire un courriel à ramur.evenements@gmail.com.

Source : RAMUR