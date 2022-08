En septembre, Vrille art actuel présente l’exposition EXTINCTION, entre fragmentation et conservation dans le Centre commercial de La Pocatière.

Les artistes Eruoma Awashish, Eveline Boulva, Cynthia Girard-Renard et Baptiste Grison investiront l’espace et le hall d’entrée face au Walmart par des œuvres issues de la vidéo, de la sculpture, de la photographie, du dessin et de l’installation. EXTINCTION présente des pratiques et des sujets liés à la faune et la flore québécoise ainsi que les dérives ou pistes de solutions écologiques et sociales qu’ils engendrent. Une espèce, lorsqu’elle n’est plus adaptée à son milieu, progressivement, s’éteint ou s’adapte in extremis. La surexploitation des ressources et la pollution générées par les activités humaines contribuent à l’appauvrissement de la biodiversité. Dans un contexte d’urgence climatique, les questionnements autour de la thématique deviennent un combat de tous les jours, nécessaires pour renverser la menace d’extinction. Malgré l’amertume ou la désillusion, les solutions ne peuvent naître que de l’espoir qui permettra d’endiguer le glissement vers l’inexorable. Il s’agit, comme le cri du cœur du poète, de croire par-delà l’inconcevable et de déjouer les conséquences sournoises des activités humaines sur la nature et l’environnement. La présentation d’EXTINCTION, entre fragmentation et conservation dans le centre commercial n’est pas un hasard. Cette exposition vise à surprendre le consommateur, dans un milieu commercial qui fait lui-même face à une structure ébranlée, créant ainsi un sentiment mêlé d’étrangeté et de curiosité. L’intrusion des arts visuels dans ce contexte fait naître une observation plus attentive, un moment de réflexion inattendu et une césure bienvenue dans le cycle chargé des occupations quotidiennes. Des rencontres avec les artistes sont prévues le 1er septembre, en formule 5 à 7, le 16 septembre (horaire à confirmer), ainsi que le 30 septembre, en formule 5 à 7. L’exposition est ouverte et accessible à toutes et à tous, selon l’horaire du Centre commercial de La Pocatière et ce, du 1er au 30 septembre 2022.

Source : Vrille art actuel