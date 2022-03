Everest de la Côte-du-Sud : Un petit point cette fin de semaine

Dans un affrontement chaudement disputé, l’Everest s’est incliné en prolongation 3-2 vendredi contre les Panthères de Saint-Jérôme à domicile.

« Les gars sont sortis comme ils devaient sortir, estime Bruno Guay. Les joueurs se sont parlé et c’est du positif. Une défaite en prolongation, mais on méritait mieux. Des fois, tu joues de bons matchs et tu perds, d’autres fois, tu joues moins bien et tu l’échappes. »

Après le match de vendredi, l’Everest a terminé sa série de quatre matchs en cinq soirs à Joliette. La troupe de Bruno Guay n’a pas eu le départ escompté alors qu’après 12 secondes de jeu, les Prédateurs menaient 1 à 0.

Source : Everest de la Côte-du-Sud