PlacoSport… Philippe Pelletier et Pierre-Luc Morin

Philippe Pelletier a été initié au hockey par son père à l’âge de cinq ans et a fait son hockey mineur avec les Voisins. Il a ensuite joué pour le TGV Pentagone de Mont-Joli et a participé au camp des Wildcats de Moncton. Plus tard, il a joué avec l’Impérial de Saint-Pascal (6 saisons) et les Seigneurs de La Pocatière (9 saisons). Sa passion pour le hockey réside dans le travail d’équipe et il a été inspiré par Joe Sakic. Il souhaite continuer de transmettre sa passion aux recrues, étant un vétéran pour son équipe. Il consacre une partie de ses temps libres à l’entrainement de son fils qui vient de commencer le hockey, pour redonner au suivant comme son père l’a fait avec lui jadis.