Everest : de nombreux retours à la maison

Depuis près d’une semaine, l’organisation de l’Everest prépare ses activités en vue de la prochaine saison grâce à la tenue de son camp d’entraînement.

Alors que les évaluations se poursuivent sur la Côte-du-Sud, certains joueurs sont de retour avec l’équipe après un passage au camp d’entraînement dans leur formation respective dans la LHJMQ.

Hockeyeur (Pos. / LHJMQ)

Jordan Lavallée (Att / Val-d’Or)

Mathis Demers (Att / Val-d’Or)

Alexis Côté (Att / Charlottetown)

Antoine Gaudreau (Att / Chicoutimi)

Félix Riverin (Att / Shawinigan)

Tristan Laflamme (D / Québec)

Jordan Lambert (G / Drummondville)

Vincent Boulet (Att / Rouyn-Noranda)

Thomas Boucher (G / Gatineau)

Pour les deux derniers hockeyeurs de la liste, soit Boulet et Boucher, ils ont chacun signé un contrat de joueur affilié avec leur formation du circuit Courteau puisqu’ils n’avaient pas été repêchés lors du repêchage de la LHJMQ.

De plus, la famille de l’Everest tient à féliciter le défenseur Edouard Carrier qui entamera la saison avec les Tigres de Victoriaville dans le circuit Courteau.

Au début de la semaine du 23 août, l’Everest a retourné Justin Caissy à sa formation du Junior AA.

Nous vous rappelons que la Côte-du-Sud disputera deux matchs préparatoires à l’étranger le 26 et 28 août 2021. Les amateurs de hockey de la région sont invités à venir encourager leur formation à la maison le 1er et 4 septembre prochain à 19h et 19h30. Les visiteurs seront le Titan de Princeville et les Condors de Beauce-Appalaches.

Source: Everest