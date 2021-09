Résultat championnat du club Trois-Saumons 2021

Samedi et dimanche les 28 et 29 août s’est déroulée la 33e édition du championnat du club de golf Trois-Saumons auquel 61 compétiteurs et compétitrices ont participé.

Classe AAA : Mathieu Bélanger a mis la main sur le Trophée de champion du club pour la 5e fois avec des rondes de 73 et 74. Maxime Giasson a terminé en 2e position. Chez les femmes, le titre de championne du club a été remporté par Madame Lise Hébert avec des pointages de 85 et 83. Patricia Bourgault a terminé en 2e position.

Dans les classes suivantes, voici les champions: Hommes AA: ex aequo: Gaétan Caron et Yvan Gallagher. Hommes A: Flavio Marinelli. Hommes BB: Vital Morin. Hommes B: Eden Hart. Femmes B Yolande Journault. Hommes CC : Pier-Olivier Milliard. Du côté des juniors 40 jeunes ont participé au championnat du club junior le mercredi 25 juin. Voici les résultats : Championne du club Fille 2021 =Amélia Thibault. Champion du club garçon 2021 = Antoine Lapierre. Champion garçon 11-13 ans = Jeremy St-Pierre. Champion Groupe 1 : Renée-Jade Caron, Arnaud St-Pierre, Liam Bourgault, Charles et Edouard Lebel. Champion Groupe 2 : Olia Russell, Nathan Dubé, Sabin Demers, Xavier Gagnon.

Source : Club golf Trois-Saumons