Excellente performance financière pour Promutuel du Lac au Fleuve

Dans le cadre de son assemblée annuelle, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve a présenté à ses membres-assurés le bilan des résultats financiers obtenus au terme de l’année 2022. Ces derniers témoignent de l’excellente performance de l’organisation, de l’ardeur déployée pour atténuer la fréquence et la sévérité des sinistres et de l’expertise déployée par son équipe pour protéger les biens des gens de la région. « Notre équipe a déployé tous les efforts nécessaires pour assurer l’avancement de notre plan d’affaires et atteindre les objectifs fixés dans le cadre de notre planification stratégique 2020-2023. Bien qu’un événement climatique important se soit produit avec la tempête du 23 décembre, nos indicateurs financiers sont tous demeurés positifs », a souligné le directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, M. Pierre Raymond.

Parmi les faits saillants, mentionnons un volume-primes de 90 963 000 $, une croissance de 5 %; un total de 53 850 000 $ versé en indemnité à ses membres assurés victimes d’un sinistre, un taux de sinistre de 61 %; un résultat d’assurance de 4 268 000 $; une somme de plus de 460 000 $ versée en dons et commandites dans la collectivité par le biais de diverses initiatives. « Notre performance confirme que le modèle mutualiste de notre organisation a encore et toujours sa raison d’être, puisqu’il nous permet d’être LÀ quand nos membres assurés en ont besoin », a ajouté M. Raymond.

Expérience bonifiée

Animée par la volonté de toujours mieux répondre aux besoins de ses membres assurés, Promutuel Assurance a lancé au cours de l’année 2022 différents produits et services pour continuer d’offrir une expérience membre distinctive : service de réclamation en ligne dans son Espace client, nouveau Réseau Signature Promutuel Assurance en assurance habitation, nouveau programme de télématique Appi — le premier programme de récompenses en assurance de dommages au Québec, nouveau site Web, etc.

L’organisation a également poursuivi l’accélération de sa transformation technologique et numérique afin de développer et de fournir les capacités technologiques nécessaires pour assurer la pérennité et le succès de l’organisation.

Présence dans la communauté

Portée par sa volonté de valoriser un mouvement d’entraide et de solidarité, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve a appuyé et encouragé plus de 100 organismes sur son territoire qui contribuent au bien-être des gens d’ici. En 2022, elle a notamment soutenu localement la mission de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, le Club de baseball Junior BB de Saint-Pascal, la Fondation André-Côté, le Camp musical Saint-Alexandre et le Carrefour des jeunes de La Pocatière.

Aussi, dans le cadre du projet Au cœur de votre collectivité, un montant de 250 000 $ a été remis pour la réalisation de projets porteurs pour la communauté. Des organismes dont la mission est des plus inspirantes pourront ainsi réaliser des projets qui permettront d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

Source : Promutuel du Lac au Fleuve