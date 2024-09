Expérience de rêve au Yukon pour un jeune de la région

Si vous êtes le moindrement un adepte de chasse, vous connaissez assurément le chasseur professionnel Réal Langlois, alias l’Homme-Panache. Ce Québécois détient le record du monde pour la récolte à l’arc d’un orignal ayant cumulé le plus haut pointage dans le système Pope & Young, catégorie Alaska Yukon Moose.

C’est lors d’un de ses nombreux voyages au Yukon que Réal Langlois a pu déjouer à huit pieds de distance le mastodonte coiffé d’un panache de 76 pouces d’envergure qui allait lui permettre de détenir ce prestigieux record. Pendant toutes ces années passées au Yukon, Réal Langlois a capté les plus belles images de chasse à l’orignal jamais tournées, et a fait rêver des milliers de chasseurs en présentant ces scènes lors de tournées de films organisées dans les principales villes du Québec.

À l’époque, un de ses plus grands admirateurs se nommait Philippe Paradis. Du haut de ses 12 ans, Philippe a développé une belle relation avec Réal qui l’a généreusement initié à la chasse à l’ours et au chevreuil, lui permettant par la même occasion de devenir la vedette de certains films présentés lors de ses tournées. L’enfant est maintenant dans la vingtaine, et propriétaire de la boutique de chasse et pêche La Salopette et l’Aventurier de Saint-Pascal, mais l’amitié entre les deux hommes ne s’est pas estompée. Tellement que Philippe réalisera un véritable rêve en accompagnant son idole de jeunesse dans un périple d’une trentaine de jours au Yukon, en quête d’images qui feront encore rêver bien des adeptes de chasse.

C’est à titre de caméraman et responsable sur place de toutes les publications sur les réseaux sociaux que Philippe vivra cette expérience incroyable. Connaissant les attentes de Réal en ce qui a trait à la qualité époustouflante des images captées, c’est une énorme marque de confiance que Réal Langlois accorde à ce jeune homme.

Suivez leur aventure

C’est donc du 6 septembre au 7 octobre que se déroulera ce périple unique. En plus de chercher l’orignal-trophée qu’il tentera de récolter, Réal Langlois accueillera deux chasseurs du Nouveau-Brunswick qui se grefferont au groupe. Vous pourrez suivre quotidiennement leurs aventures de chasse au Yukon sur les réseaux sociaux de l’Homme-Panache, ou sur la page Facebook du magazine 100% CHASSE PÊCHE.

Pour Philippe Paradis, c’est la concrétisation d’un rêve qu’il considérait comme inaccessible. Imaginez, un tel voyage de chasse coûte autour de 50 000 $ par personne. C’est donc toute une chance qui s’est présentée à Philippe, et une grande marque de considération que son idole lui porte en lui confiant le volet le plus important du voyage, soit immortaliser professionnellement ces images. Ainsi, même s’il ne chassera pas, il pourra vibrer derrière sa caméra autant que les chasseurs, et profiter de chaque moment incroyable.

Devant le volet unique de cette expérience, le magazine 100% CHASSE PÊCHE a consacré un podcast à ce sujet. Nous vous invitons à le visionner au 100pour100chassepeche.com/podcast/.