Exposition « La nature des horizons »

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux de vous inviter au vernissage de La nature des horizon par Annie Duval. Il est prévu pour le mercredi 18 octobre de 17 h à 19 h à la Mosaïque — Bibliothèque.

Au cœur de l’automne, les tableaux d’Annie Duval prendront place au sein de l’espace d’exposition avec ses paysages à l’atmosphère vaporeuse. Parfois, il y a des chemins qui se perdent en forêt, comme des lignes de faille vers l’inconnu. Les tableaux de médiums mixtes traceront une route à suivre pour quiconque souhaite se perdre dans la nature.

Artiste de la région, Annie Duval est très active et a plus d’une corde à son arc. Ses bijoux se retrouvent dans plusieurs boutiques du coin. Ce sont ses tableaux qui seront cette fois exposés. Découvrez l’artiste et sa démarche lors du vernissage.

L’exposition se terminera le 13 décembre 2023. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, les jeudis de 16 h à 20 h et les samedis de 10 h à midi. Pour ne rien manquer des activités, aimez la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière ou visiter le site Internet de Ville de La Pocatière.

Source : Comité d’exposition