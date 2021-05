Fermeture du IGA : Un bilan commercial de Saint-Pascal commandé

« Ce ne sera pas seulement pour les marchés d’alimentation, mais pour tout ce qui s’appelle produits et services pour les consommateurs. Quand on essaie de convaincre des promoteurs de s’installer, ils sont obligés de faire des études de marché. On aura cette première partie avec un bilan commercial qui comprendra plein d’informations et de statistiques », a dit le maire de Saint-Pascal Rénald Bernier.